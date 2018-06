Hernán Barcos: Me quedo hasta diciembre para salir campeón con Liga de Quito

Quito -

Los hinchas de Liga de Quito recibieron la noticia que tanto esperaban: Hernán Barcos, capitán y artillero universitario con 9 goles, indicó este martes que es un hecho su permanencia en el club hasta fines de este año, pese a que el contrato le permite irse al cierre de este mes.

"Estoy bien acá. Yo creo que me voy a quedar hasta diciembre como lo dije el otro día y si Dios quiere poder salir campeón de vuelta con Liga", apuntó el argentino de 34 años, quien con su técnica ha sido gravitante en algunos de los triunfos que tienen a los albos en el primer lugar.

Pese a que el club azucena es firme candidato a ganar esta etapa, y con ello clasificar a la Copa Libertadores del 2019 y ganar el derecho de disputar el título 2018, el Pirata Barcos no lo consideró así: "Nos faltan cuatro finales. Estamos primeros y lo otro son especulaciones. Nosotros vamos partido a partido y hasta que no esté confirmado el primer puesto no lo vamos a festejar, sería un error".

Una de esas 'finales' será contra Aucas, el próximo sábado (15:30) en el estadio Gonzalo Pozo. "Es un rival difícil, que se cierra. El técnico de Aucas (Luis Soler) conoce a (Pablo) Repetto (estratega albo), sabe cómo juega Liga, pero nosotros también sabemos cómo juegan ellos", analizó Barcos.

El zaguero Andersson Ordóñez se perderá el duelo ante los expetroleros, debido a que fue expulsado en la anterior jornada.

Liga de Quito es el líder de esta fase con 41 puntos. Barcelona (35) y Universidad Católica (34) tienen posibilidades matemáticas de darle alcance, algo difícil porque restan solo 12 puntos en disputa. (D)