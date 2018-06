Delantero surcoreano Son Heung-min asume culpa por derrota en debut mundialista

Moscú -

El delantero Son Heung-min se culpó a sí mismo este lunes por la derrota de Corea del Sur 1-0 ante Suecia en su debut en el Mundial, al sostener que no hizo lo suficiente para ayudar a levantar a sus compañeros en el choque por el Grupo F.

Son es considerado el único jugador de clase mundial del equipo asiático debido a su alto perfil en la Liga Premier inglesa, y pareció sentir el peso de la responsabilidad.

"Estoy realmente decepcionado con mi rendimiento. Siento que debería ser yo quien haga que las cosas salgan bien para mis compañeros, pero no jugué bien", dijo Son a periodistas. "No fue el plan y simplemente no jugué bien".

El debut fue decepcionante para el elenco asiático, que ahora debe enfrentar a México y Alemania.

"Todos trabajamos duro para prepararnos para este partido. Tenemos que aceptar este resultado y reorganizarnos para México", explicó. "Ellos jugaron bien en el triunfo sobre Alemania, fueron rápidos. Si somos mentalmente fuertes podríamos hacer lo mismo, pero el Mundial no es fácil".

Corea del Sur enfrentará el sábado a México en Rostov-on-Don antes de cerrar su participación en la fase inicial contra el campeón defensor Alemania. (I)