Barcelona, obligado a ganar para que ilusión no se aleje

La fe es lo último que perderán, afirmó el zaguero de Barcelona Félix Torres, en alusión a que sueñan con ganar la primera etapa, aunque ese objetivo cada vez se distancia más.

Hoy, el club torero está obligado a vencer a El Nacional, luego de que el líder Liga de Quito (41 puntos) derrotara (0-1) a Técnico Universitario.

Los canarios suman 34 unidades y están a 7 del puntero.

“En el análisis del equipo está el no bajar los brazos y luchar hasta el último. Debemos mantener la fe”, reflexionó Torres, titular en los dos últimos juegos, pero hoy se prevé el regreso de Luis Caicedo. Igual volverá al once inicial Damián Díaz. Quien no estará en la zona técnica será el DT Guillermo Almada, quien aún cumple con una sanción.

Criollos, por revancha

Tres meses han pasado desde aquel día en que Barcelona le propinó 5-1 a El Nacional, por la quinta fecha, y el criollo Luis Segovia no olvida la masacre.

¿Es una revancha? se le consultó. “Sí, obviamente. La espinita la tenemos ahí. Queremos reivindicarnos. Saldremos a atacar desde el inicio”, indicó.

El Nacional es sexto con 22 unidades. (D)

El Nacional

Padilla; Carabalí, Quiñónez, Segovia, Gracia; Garcés, Samaniego; Uchuari, Muñoz, Villalva; Angulo.

DT: Eduardo Favaro.

Barcelona

Banguera; Velasco, Arreaga, L. Caicedo, Pineida; Márquez, Oyola; Esterilla, Díaz, Arroyo; Dinenno.

DT: Darwin Quintana (e).

Árbitro:Daniel Salazar.

Hora:15:30.

Estadio:Olímpico Atahualpa.

Transmiten:Goltv, CNT, Directv.