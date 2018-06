DT alemán Joachim Löw: Ganar dos Mundiales consecutivos es algo dificilísimo

Moscú -

El seleccionador alemán, Joachim Löw, indicó este sábado que su equipo está listo para el desafío de ganar un segundo Mundial consecutivo, pero descartó que la "Mannschaft" pueda asombrar al mundo con otro 7-1 como el que le endosó a Brasil en las semifinales de 2014.

"Ganar dos Mundiales consecutivos es algo dificilísimo, hace 70 u 80 años que nadie lo consigue", señaló Löw en una rueda de prensa en el estadio Luzhniki, donde Alemania debutará mañana ante México en el Mundial de Rusia.

"Tenemos la ambición y las ganas, las mismas que hace cuatro años. Y sentimos que la tensión va en aumento. Hay mucha tensión, pero es una tensión positiva. Todo el mundo tiene ganas de que esto empiece, de salir de demostrar que lo podemos hacer bien", añadió.

Técnico de Alemania desde 2006, Löw vivirá su tercer Mundial al frente de la selección de su país y pidió a sus futbolistas que lo den todo en Rusia.

"No hay nada mejor para un futbolista que jugar un Mundial. Por eso hay tanta tensión. Pero no tenemos que despistarnos y pensar en lo que va a pasar dentro de dos o tres semanas, tenemos que pensar en México".

¿Y qué piensa el entrenador de México? "Es un adversario muy difícil, con jugadores de mucha calidad en todo el campo. Además, tiene delanteros muy buenos en el uno contra uno, con mucho desequilibrio. Espero que nuestra defensa les pueda controlar bien".

Löw, que indicó que todavía tiene "dos o tres cuestiones que resolver" respecto a su alineación para mañana, indicó que no sería realista pensar en un 7-1. Alemania ganó con aquel histórico resultado a Brasil en las semifinales de 2014.

"Ese sueño de momento no lo veo, hay que ser realistas: volver a ganar 7-1 en unas semifinales a Brasil o cualquier otro equipo es muy poco probable. Fue un partido fantástico, pero es muy poco probable que se repita. Lo importante es estar ahí, en semifinales".

"He leído, he oído, me han comentado que si somos mejores que en 2014. Todos estamos mejor que en 2014. Cada equipo cambia y todos los equipos son más fuertes cuatro años más tarde. Nosotros tenemos más alternativas, Brasil ha mejorado muchísimo, Francia ha avanzado mucho, España también. Todos están mejor que en 2014".

Löw reiteró en varias ocasiones la importancia de ganar a México. "Nos centramos mucho en el primer partido del Mundial porque va relacionado con la confianza de los jugadores. Espero que lo podamos conseguir. Generalmente nos va bien en un torneo cuando empezamos con una victoria". (D)