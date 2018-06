Será 'un trabajo muy complicado' para el Bolillo Gómez, dice Carlos Tenorio

El casi seguro retorno del colombiano Hernán Darío Gómez al cargo de técnico de la selección de Ecuador ha generado diversas reacciones, y en ese contexto el bimundialista Carlos Tenorio (2002 y 2006) auguró una situación "complicadísima" para el Bolillo, por la forma cómo se concibe el fútbol de parte de las nuevas generaciones de jugadores.

"No sé en qué condiciones llegará el Bolillo Gómez, pero va ser un trabajo muy complicado. Él no está para trabajar con chicos y tener que decirles hoy no hay que salir. Él está acostumbrado a trabajar con selecciones profesionales, con gente 'grande', apuntó este miércoles, en entrevista con la radio quiteña Mach Deportes.

"Es un entrenador muy bueno, sabe lo que quiere y a lo que apunta, pero hoy vivimos etapas diferentes (a la época en que dirigió por primera vez a la Tricolor, que fue entre 1999 y 2004). Si el profe viene tendrá un trabajo complicadísimo", añadió el Demoledor, y reveló que el 100% de lo que él fue en la Selección se lo debía al estratega cafetero.

Tenorio argumentó su afirmación: "Antes, después de los entrenamientos se compartía, se hablaba de fútbol, de los retos. Hoy en día no se ve ese tipo de convivencias: están todos reunidos (no dio nombres), pero cada uno está en su teléfono, pendiente de las redes sociales y eso es negativo", explicó.

Para el esmeraldeño, el seleccionador que asuma la Tri deberá "poner las cosas claras e indicarle al futbolista lo que significa ponerse la camiseta de la Selección". "Ecuador tiene mucho potencial, pero falta que el jugador entienda eso", acotó, e indicó que los tricolores deben encarar los torneos con las metas claras porque ya de épocas de "aprendizaje suficiente. Ya clasificamos a tres mundiales", sentenció.

Para Tenorio, la llegada del Bolillo generará diferentes opiniones. "Unos dirán que inculca al jugador, otros que no, pero eso es poco importante porque los jugadores que van a la Selección llevan mucho recorrido futbolístico. Cuando se llega a una Selección hay que descansar y el día del partido representar al país de la mejor manera. El entrenador debe dar una buena motivación, debe saber llegar al futbolista y saber controlar todo el entorno", apuntó.

Demoledor, con bronca

Tenorio, de 39 años, afirmó tener "impotencia y bronca" al ver que Ecuador no está clasificado al Mundial Rusia 2018.

"Un jugador nunca tira a perder; siempre quiere ser campeón. Pero da impotencia y eso pasará por la cabeza de los integrantes de esta eliminatoria porque hicieron una campaña perfecta al sacar 12 puntos en cuatro partidos. Ese era un colchón grande, un soporte, para toda para la competencia; de ahí era cuestión de jugar a las matemáticas y la verdad no sé qué pasó ahí, mas quedamos fuera del Mundial", se interrogó.

En el 2006, cerca de la gloria

El delantero recordó el Mundial Alemania 2006 y aseguró que "no puede olvidar" el juego entre Ecuador e Inglaterra, que terminó 1-0 a favor de los europeos; los ingleses pasaron a cuartos de final.

"Mas allá del travesaño (Tenorio estrelló la pelota en el horizontal cuando el encuentro iba 0-0), ese fue el mejor partido de mi vida", reveló en la estación radial.

"Uno se pone a pensar si esa pelota entraba, las cosas habrían sido diferentes porque el partido apenas terminó 1-0. El triunfo estaba estaba para cualquiera de los dos. Fue un partido muy luchado, es el partido de mi vida y no lo puedo olvidar", rememoró. (D)