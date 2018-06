Lo de Julen Lopetegui es una falta de ética pocas veces vista, dice Jorge Barraza

¡A 48 horas del debut en el Mundial! La fulminante destitución este miércoles del seleccionador Julen Lopetegui luego de que éste anunciara haber firmado con el Real Madrid, hundió en el estupor a España.

Se habla de caos en la selección española a partir de la decisión de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol.

El periodista Jorge Barraza, columnista de EL UNIVERSO que se encuentra en Rusia cubriendo el Mundial, dice que Lopetegui "está saltando por la ventana de atrás".

"Me parece vergonzoso lo que ha hecho el técnico. No sé a qué obedece, si a una cuestión de dinero, si a una cuestión de la fama que le da el Real Madrid, o al curriculum que se le abrillantaría. Pero es una locura que un técnico a 72 horas del debut de su propio equipo, sea anunciado como nuevo técnico del Real Madrid, cuando además nunca nadie había conocido estas negociaciones, y cuando él está dirigiendo jugadores que no solamente son del Real Madrid, sino que hay cuatro jugadores del FC Barcelona, tres del Atlético de Madrid. Hay jugadores del Valencia, del Celta, de todos los clubes ¡Cómo se sentirían esos jugadores en ese momento! Yo diría que traicionados", manifestó Barraza en diálogo con CityNoticias, de Radio City.

"Es una falta de ética pocas veces vista en la historia del fútbol. En los Mundiales no pasó nunca, pero en la historia del fútbol es un caso sensacional. Es un bombazo", añadió el comunicador argentino. (D)