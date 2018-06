¿Cuáles son los argumentos de Luis Rubiales para destituir a Julen Lopetegui?

Por descabellada que parezca la decisión de Luis Rubiales de despedir al técnico de España Julen Lopetegui en la víspera del Mundial de Rusia-2018, no deja de tener su lógica.

Todo esto suena a disparate. Pero es el tipo de lógica despistada que puede ganar peso cuando las lealtades y las prioridades no están claramente definidas.

En España hay gente que piensa que Lopetegui se tenía que ir, mientras que otros consideran que se gestó un caos innecesario.

Unos defienden la mano dura del presidente de la Federación Española de Fútbol. Otros lo tildan de novato.

"La Real Federación Española de Fútbol no puede permanecer al margen de una negociación de uno de sus trabajadores y enterarse cinco minutos antes de un comunicado", reprochó Rubiales. "Yo no digo quién es el culpable... pero ante esta situación, obviamente... nos hemos visto obligados a actuar".

El dirigente consideró que había necesidad de enviar un "mensaje claro", de que todos los integrantes de la selección deben "cumplir la forma de actuar" que contempla la Federación.

"Nos hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida, una negociación legítima, pero que ha ocurrido sin ninguna información a la federación", recalcó Rubiales.

Al aceptar ser técnico de Real Madrid cuando el país espera que se concentre totalmente en ganar el Mundial con el talentoso conjunto español, Lopetegui se cavó su propia tumba.

El que se asegurase su futuro después del Mundial antes de que se diese el puntapié inicial en Rusia dio a entender que Lopetegui no estaba totalmente concentrado en este torneo.

El estratega hubiera podido decirle al Real Madrid que le contestaba después del Mundial. Pero no lo hizo.

A todo esto se suma la teoría loca de una conspiración: Si los jugadores de Real Madrid, por otro lado, no maltratan a Cristiano Ronaldo en el debut de españoles y portugueses el viernes en Sochi, ¿estarán tratando de congraciarse con su nuevo técnico, protegiendo a la máxima joya del club?

Lo cuestionable es que Lopetegui acababa de renovar su contrato hasta 2020 con la RFEF después de hacer un gran trabajo en las eliminatorias.

Para Xavi Hernández, gloria del FC Barcelona, Rubiales hizo lo que tenía que hacer.

"Actuó bien. La federación está por encima de cualquier individuo", declaró Xavi al diario deportivo Marca.

¿Qué dice la prensa española?

"Rubiales me ha ganado por su mano dura con Lopetegui, pero en cambio el Madrid de Florentino sale inmaculado y todavía le tendremos que hacer un monumento por su estilo", escribió en Twitter Manuel Esteban, redactor jefe de Diario AS.

El comentarista radial Manolo Lama restó importancia a lo sucedido y dijo que los partidos los ganan y los pierden los jugadores. “Nuestro Mundial está en manos de Ramos, Iniesta, Silva, Diego Costa..y compañía solo ellos pueden apagar este fuego....ahora más que nunca juntos con nuestros futbolistas”, expresó en un tuit.

Primero el Madrid, segundo el Madrid y tercero lo demás, se titula el artículo de opinión de Josep M. Artells, director adjuto del diario catalán Mundo Deportivo.

"Lopetegui tuvo la debilidad de plegarse a deshora y no tuvo en cuenta que no había firmado solo una renovación, como Pochettino, que no solamente le ataba a la Federación sino a toda la afición", zanjó el periodista de Mundo Deportivo.

El Sport, por su parte, califica de 'Crisis' lo que está ocurriendo en la selección española.

Rubiales le da una lección a Florentino, señala en su columna Xavier Ortuño, director adjunto del Sport.

"Quizás lo más cómodo habría sido tragar con la decisión y dejar que el Real Madrid hubiera manejado el timón del fútbol en la Federación y perdonar al club blanco que negociara a espaldas de la Federación", se lee en el texto del articulista del rotativo catalán.

Otro periodista, José María García, ofreció su versión del despido de Lopetegui.

"Es una puñalada trapera, una deslealtad y un canibalismo. Íbamos a este Mundial con ilusiones, con realidades tras una clasificación brillante y todo se viene abajo por la deslealtad y el egoísmo de Julen Lopetegui y el protagonismo de un dictadorzuelo, Florentino Pérez", enfatizó en radio Marca.

Otro mirada tiene el conductor del popular programa Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, quien con duras palabras atacó al presidente de la RFEF por su decisión de echar al DT de La Roja.

"Si España fracasa la culpa será de Rubiales. Entonces será él y sólo él quien tenga irse a su casa (...) Rubiales se ha cargado la selección y lo ha hecho él solito. Ha sido la decisión de un dirigente novato. Lopetegui merecía sentarse en el banquillo, pero Rubiales se lo ha impedido; su ego lo ha impedido. ¿Dónde está la frialdad de un presidente? Solo tenían que sentarse juntos hoy Lopetegui, Ramos y Piqué. Sentarse juntos y decir que durante el Mundial 'todos a muerte con España'", dijo Pedrerol a modo de protesta.

Mira sus declaraciones en As.com (D)