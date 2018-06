Álex Aguinaga asegura que Hernán 'Bolillo' Gómez es buena opción para Ecuador

Quito -

En espera de la designación del nuevo seleccionador nacional, varios rumores apuntan al retorno del colombiano Hernán Darío Gómez al comando técnico. El Bolillo clasificó a Ecuador a su primer Mundial, el de Corea-Japón 2002, al igualar con Uruguay (1-1) el 7 de noviembre de 2001, un proceso del que Álex Aguinaga fue parte, y por esa relación con el cafetero, el Güero adelanta que Gómez sería buena opción para la Tri.

La prensa colombiana da por hecho la llegada del Bolillo al equipo nacional, pero sin anuncio oficial se espera la culminación del Mundial en Rusia para tener al nuevo técnico, ofrecimiento de Carlos Villacís, titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

Aguinaga ve favorable para el trabajo del equipo ecuatoriano el regreso de Gómez. "Me daría gusto que vaya Hernán, lo conozco, es un tipo trabajador, alguien que genera buen ambiente en el grupo de trabajo", señaló el excapitán tricolor, en conversación desde México con radio Área Deportiva.

Vea también: 'Bolillo' Gómez ha clasificado a un Mundial de fútbol a tres selecciones distintas

El imbabureño se refirió a las reacciones, a favor y en contra, que ha generado el posible retorno del Bolillo. "He escuchado que no quieren que vaya Bolillo por la trinca, no sé a qué trinca se refieren, dicen que no lo quieren porque las segundas partes no son buenas, o porque terminó molesto con directivos y la prensa, pero esa gente es la que no lo conoce. También hay los que lo quieren y tampoco lo conocen, pero solo se dejan llevar por el éxito que tuvo con la selección de Ecuador en su momento y lo último con Panamá (clasificado a Rusia 2018). Todo puede pasar, se está a expensas de los resultados, pero esto no es de méritos, sino de conocimientos", indicó.

Para Aguinaga, con Gómez "sería una buena oportunidad para recuperar la credibilidad en nosotros, en el futbolista ecuatoriano".

Vea también: Jorge Luis Pinto: Ser el entrenador de Ecuador es una opción que existe

El retorno del colombiano, "es la posibilidad para que se vaya uniendo de a poco nuevamente lo que fue esa selección (2002) y las siguientes, que fueron una gran unión de grupo entre directiva, cuerpo técnico, jugadores y afición, porque no era solo un grupito de jugadores y cuerpo técnico, por eso hay que tratar de nuevamente amalgamar una selección que tenga fe y que contagie a todo un país", comentó.

Sobre una posibilidad de ser parte del cuerpo técnico de la Tri, Aguinaga dijo no preocuparse, y estar "tranquilo" en México, donde labora como comentarista para Fox Sports; sin embargo, quedó abierto a un llamado. "Lo único que me movería de México es la selección". (D)