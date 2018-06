Quito -

El director técnico Santiago Escobar cuestionó la conducción arbitral de Juan Albarracín en el juego que anoche cerró la jornada 17, con empate a 1 gol entre Universidad Católica e Independiente del Valle. El DT reclamó por un penal "que no existió", y por el que fue excluido de la banca, también por un arbitraje favorable a los camarattas, que a su consideración fue porque Albarracín "se sintió culpable".

​Independiente abrió el marcador al minuto 52 con tiro penal de Efrén Mera, resultado de una jugada cuestionada por Escobar, cuando el zaguero Yúber Mosquera cayó en el área junto a Billy Arce. "El partido estaba tranquilo, mi visión es que Yúber puntea la pelota, y no es penal", dijo el estratega.

Por esa acción, Escobar reclamó al árbitro y fue excluido. "Le digo al árbitro que respete al fútbol, nuestro trabajo como entrenadores y jugadores. Por una protesta airada soy expulsado, pero no hay insulto", dijo.

Según el análisis del técnico colombiano, luego de esa acción "nos pitaron todo a favor hasta el final del partido, pero a mí no me gusta que me regalen nada, que me compensen, eso porque luego hubo faltas que no eran y pitaron para nosotros. La compensación no debe existir, como (Albarracín) sentía culpabilidad porque se había equivocado, empezó a pitar a favor de la Católica", dijo Escobar.

El técnico agregó que su club "no necesita ayuda", y que "si me perjudicaron, que el árbitro siga pitando normal para los dos lados", concluyó.

Los santos igualaron al minuto 87 en jugada de Jhon Cifuente, un resultado con el que Católica complica su aspiración de llegar a la punta al sumar 31 puntos, y quedarse a siete de Liga de Quito. (D)