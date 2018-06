Rafael Nadal, una leyenda andante en arcilla

Con once trofeos de Roland Garros, Rafael Nadal agrandó su leyenda en el tenis. Solo la australiana Margaret Court había ganado tantos títulos en un mismo torneo mayor, en Melbourne, entre los años sesenta y setenta.

Por eso, ¿dónde ubicar el logro de Rafa en la historia del deporte?

De hecho, su rival en la final, el austriaco Dominic Thiem, derrotado el último domingo por Rafa, consideró que el éxito del español en el Grand Slam parisino constituía “uno de los logros más grandes de la historia del deporte”.

“Él jugó muy bien. Por esa razón ganó por undécima vez Roland Garros. Es innegable que ha sido uno de los más grandes logros (de la historia) del deporte”, añadió Thiem, quien cayó por 6-4, 6-3, 6-2.

Court, legendaria tenista australiana, se adjudicó once títulos en tierra local entre 1960 y 1973. La ex número uno mundial mantiene el récord absoluto de los Grand Slam conquistados: 24. Pero la norteamericana Serena Williams la sigue de cerca con 23, más allá de que en París no pudo tener un regreso soñado tras una licencia de las pistas por maternidad.

Un combo de fotos de los títulos logrados por Rafael Nadal en el Roland Garros. (AFP)

En tanto, El maestro suizo Roger Federer posee el récord de trofeos mayores entre los hombres (20), es decir, tres más que Nadal. Pero ha disputado once finales de Wimbledon y no tiene el 100% de efectividad como Nadal en la tierra parisina.

Precisamente, el español ya puso en duda su participación en Wimbledon, al argumentar que necesita ver si se recupera bien después de una dura temporada en polvo de ladrillo que culminó de la mejor manera.

“Decidiré con mi equipo cómo preparamos la (temporada de) hierba en unos días. Pero ha sido una temporada de tierra muy exigente mentalmente, y haremos lo que sea mejor para mi cuerpo”, exteriorizó Nadal, cuyo número uno mundial peligra frente a la posibilidad de que Federer llegue a la final en el torneo de Stuttgart, en el que el suizo ya está entre los mejores 16. (D)