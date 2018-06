‘Casi único’, dice Nadal a título Nº 11

París -

El español Rafa Nadal, ganador de su undécimo título de Roland Garros al derrotar en la final al austriaco Dominic Thiem, calificó su logro como algo casi único.

“Es algo casi único. No me gusta decirlo a mí, pero ha pasado, y estoy agradecido a la vida por ello. Ganar once veces aquí es mucho”, se congratuló el número 1 del mundo en conferencia de prensa.

Nadal afirmó que su victoria ante Thiem “supone ganar un título más en el torneo más importante del año (para él)”.

"Pase lo que pase, el año va a ser muy bueno. Te asegura el Masters prácticamente. Todo se reduce a la ilusión que hace ganar Roland Garros", añadió el malorquín que recordó el momento de tensión que le supusieron los calambres en su mano izquierda en el tercer set: "En aquel momento de tensión claro que piensas (en abandonar), pero no te voy a engañar, no me hubiera ido de la pista. Tenía dos sets de margen para que se me pasara".

2 Horas y 42 minutos

Ese tiempo duró el duelo en la final de Roland Garros donde Rafael Nadal derrotó al austriaco Dominic Thiem (8º), con parciales 6-4, 6-3, 6-2 y alcanzó su título Nº 11.