'Nadie nos ha pasado por arriba', asegura DT Gabriel Schürrer

Quito -

El director técnico de Independiente del Valle, Gabriel Schürrer, destacó la entrega de sus dirigidos en la cancha, pero lamentó la falta de resultados. Son seis jornadas que los negriazules no suman puntos, una racha que tiene al equipo ​rayado ​en octava posición con 20 puntos, luego de pelear ​el liderato en la primera parte del torneo.

"Los jugadores han dado mucho, por entrega no falta", dijo el estratega, quien habló de una situación que "no es buena" para el plantel.

Schürrer hizo hincapié en "pequeños detalles que hacen que la balanza se equilibre para otro lado y no para el nuestro. Hay que cuidar eso", señaló el DT argentino.

Los rayados cayeron en la última jornada ante Liga de Quito (3-2), con dos goles recibidos en los últimos cinco minutos. "El equipo estuvo bien, pero desatenciones puntuales nos costaron el juego", dijo el estratega.

"Estamos en un momento que no podemos permitirnos ciertas situaciones, así que se trabaja en estar atentos hasta que termine el partido, porque por lo demás se ha trabajado bien en cada juego, no he visto un equipo que nos haya pasado por arriba a pesar de haber perdido", ​expresó el DT de los negriazules, que el lunes visitan en el Atahualpa a Universidad Católica (19:15), un rival que también viene de una derrota, tras caer 5-2 ante Delfín.

Cumplida una suspensión, Independiente recupera para ésta fecha al zaguero Fernando León. "Tenemos a todo el equipo disponible", dijo Schürrer. (D)