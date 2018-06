Mundial Rusia 2018: El raro diseño del Ekaterimburgo Arena

El Ekaterimburgo Arena tiene un diseño muy raro, con dos gigantescas tribunas temporales que se levantaron literalmente afuera del estadio; esto es, alejadas del techo que cubre las gradas originales.

Junto al Baltic Arena, de Kaliningrado, son los dos estadios más pequeños que serán sede en el Mundial Rusia 2018.

Según descripciones de los partidos de ensayo que se han disputado aquí, el sentarse en la hilera más alta produce vértigo. Las gradas quedaron así porque los organizadores querían preservar la fachada de la década de los 50 y ahorrar dinero en mantenimiento.

Luego del torneo, las gradas serán retiradas y el aforo se reducirá de 35.000 a 25.000 espectadores.

Hay una prisión situada a la vuelta del escenario, pero ha sido redecorada de modo que los visitantes no se fijen demasiado en ella.

Es sede de uno de los clubes de fútbol más antiguos de Rusia, el FC Ural.

Sede: Ekaterimburgo

Nombre del escenario: estadio Central o Ekaterimburgo Arena

Capacidad actual: 35.000 espectadores

Año de construcción: 1953

Dimensiones de la cancha: 105 m x 68 m

Remodelaciones: entre 2006 y 2011; y entre 2015 y 2017

Localización: calle Repin

Categoría del estadio, según la UEFA: 4 (la máxima que existe)

Partidos en el Mundial: cuatro por la fase de grupos (Egipto vs. Uruguay, 15 de junio, 07:00 de Ecuador, grupo A; Francia vs. Perú, 21 de junio, 07:00 de Ecuador, grupo C; Japón vs. Senegal, 24 de junio, 10:00 de Ecuador, grupo H; y México vs. Suecia, 27 de junio, 09:00 de Ecuador, grupo F). Para estas fechas, la diferencia horaria con Ecuador será de diez horas menos que Ekaterimburgo.

En la construcción de las gradas se emplearon abundantes elementos arquitectónicos y decorativos propios del neoclasicismo soviético, junto con artes decorativos en forma de esculturas, jarrones y escudos. En las tribunas este y oeste, el 30% de localidades se colocaron bajo un dosel o cubierta.

Acontecimientos relevantes: no ha recibido partidos internacionales ni de selecciones, ni de clubes.

Aquí un resumen gráfico de los doce estadios del Mundial Rusia 2018. (D)