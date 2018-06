Así es el video de la canción del Mundial Rusia 2018

Las escenas del clip 'Live It Up', el himno oficial del Mundial Rusia-2018, ya dan la vuelta al mundo a través de YouTube.

El video se estrenó este viernes por la plataforma. El actor estadounidense Will Smith, el reguetonero puertorriqueño Nicky Jam y la cantante Era Istrefi son los intérpretes de la pegajosa canción y cuyo coro dice 'One life, live it up/'Cos we got one life' ("Una vida, vívela/porque tenemos una").

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho aparece en las escenas que, según publica el diario colombiano El Tiempo, fueron grabadas en Budapest y Cartagena. (D)