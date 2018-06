Lionel Messi: Podemos ganarle a cualquiera en el Mundial de Rusia

Madrid -

Argentina le puede ganar “a cualquiera” en el Mundial 2018, afirmó este jueves su estrella Lionel Messi en una entrevista con el diario Mundo Deportivo, en la que calificó de ‘jugadorazo’ al francés Antoine Griezmann, en medio de rumores de su posible llegada al Barcelona.

“Si bien no somos favoritos, hemos trabajado duro, nos preparamos bien. Hay individualidades de sobra para pelearle de igual a igual a cualquiera”, aseguró Messi al diario catalán desde el hotel en Barcelona que aloja a la Albiceleste.

La presencia del astro de Rosario no sirvió para romper la sequía de títulos que vive desde 1993 Argentina, subcampeona del mundo en Brasil 2014 y también finalista frustrada en las dos últimas ediciones de la Copa América (Chile 2015 y Estados Unidos 2016).

“Tuvimos la mala suerte de no poder ganar ninguna de las tres finales. Y eso hizo que todo se manche un poco”, afirmó Messi, quien reconoció que en Argentina se vive el fútbol de manera ‘complicada’.

Tras la decepción de la final contra Alemania en 2014 y el rendimiento irregular en la fase clasificatoria, la Pulga prefiere ir “partido a partido” en la nueva Copa del Mundo.

“Somos realistas, tuvimos un proceso complicado. Cambios de entrenadores, cambio del presidente de la AFA también, hubo muchos problemas. Nos costó clasificar y sufrimos hasta el último partido, así que es bueno que lleguemos con tranquilidad y pensando en ir partido a partido”, aseguró.

En clave azulgrana, Messi afirmó que Griezmann es “uno de los grandes jugadores que están pasando por un buen momento de su carrera (...). Obviamente, es un jugadorazo”.

Y “con los buenos jugadores es fácil entenderte”, apuntó.

De Neymar y Griezmann

Griezmann, de 27 años, ha repetido que quiere tener decidido su futuro antes del inicio del Mundial, en el que debe liderar el ataque de Francia.

La prensa catalana asegura desde hace seis meses que el delantero se unirá al Barça, pero otros medios españoles afirman que seguirá en el Atlético

Mientras, Messi afirmó que no quiere que su excompañero de equipo Neymar deje el Paris Saint-Germain para unirse al Real Madrid, el gran rival en España del Barça. “La verdad es que eso no me gustaría para nada”, admitió.

No me gustaría para nada eso (que Neymar juegue por Real Madrid). Con los buenos jugadores (como Griezmann) es fácil entenderte.

Lionel Messi, futbolista argentino

