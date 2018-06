Mundial Rusia 2018: En el Arena Rostov, Brasil hará su debut ante Suiza el 17 de junio

El Arena Rostov se ubica en la cuenca izquierda del río Don, un área conocida por sus bares, cafeterías y playas artificiales.

El primer partido que recibirá será el Brasil-Suiza, el domingo 17 de junio, desde las 13:00 de Ecuador.

Después del torneo mundialista, este escenario será la nueva casa del FC Rostov, ganador de la Copa de Rusia en el 2014.

Impulsada por su elección como sede, Rostov del Don incrementó su tamaño con la urbanización de la orilla izquierda del río, donde las instalaciones turísticas y los restaurantes han atraído desde siempre a ciudadanos y visitantes por igual.

En el 2013, antes de que se inicien oficialmente los trabajos de construcción se hallaron cinco proyectiles utilizados en la Segunda Guerra Mundial.

El diseño de este escenario estuvo a cargo del estudio estadounidense de arquitectos Populous, que tuvo entre sus proyectos relevantes al nuevo estadio de los Yankees en Nueva York; el Emirates Stadium, el nuevo Wembley y el O2 Arena en Londres; de la renovación del estadio Soccer City, de Johannesburgo, para el Mundial Sudáfrica 2010, entre otros.

Sede: Rostov del Don

Nombre del escenario: Arena Rostov

Capacidad actual: 45.000 espectadores

Año de construcción: entre 2014 y 2018

Dimensiones de la cancha: 105 m x 68 m

Localización: orilla izquierda del río Don, en la zona del canal de Grebnoy

Categoría del estadio, según la UEFA: 4 (la máxima que existe)

Partidos en el Mundial: cuatro por la fase de grupos (Brasil vs. Suiza, 17 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo E; Uruguay vs. Arabia Saudita, 20 de junio, 10:00 de Ecuador, grupo A; Corea del Sur vs. México, 23 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo F; e Islandia vs. Croacia, 26 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo D); y uno por octavos de final (2 de julio, 13:00 de Ecuador). Cinco en total. Para estas fechas, la diferencia horaria con Ecuador será de ocho horas menos que Rostov del Don.

El original diseño de este estadio se integra armoniosamente en el pintoresco paisaje de la ciudad. La forma del tejado del recinto imita los meandros del Don (curvas descritas por el curso de un río). Las diferentes alturas de las gradas permiten a los espectadores disfrutar no sólo de lo que acontece sobre el terreno de juego, sino también de las vistas de Rostov del Don. Desde la orilla izquierda del Don, la ciudad se muestra especialmente hermosa.

Acontecimientos relevantes: no se han disputado partidos internacionales ni de selecciones, ni de clubes.

Aquí un resumen gráfico de los doce estadios del Mundial Rusia 2018. (D)