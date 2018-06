Solo falta que Firmino diga que se resfrió porque le cayó una gota de sudor, dice Sergio Ramos

El defensor del Real Madrid, Sergio Ramos, rechazó el martes las acusaciones de que lesionó de manera deliberada al delantero del Liverpool, Mohamed Salah, en la final de la Champions League, y aseguró que está siendo injustamente señalado como un villano.

Salah se lesionó los ligamentos de un hombro en un choque con Ramos, lo que llevó al internacional egipcio a abandonar entre lágrimas el campo de juego durante el primer tiempo del partido jugado en Kiev.

Desde entonces Ramos fue blanco de acusaciones por su supuesto rol en la lesión de Salah por parte de enojados hinchas egipcios.

"Le han dado una bola al tema de Salah. No quería hablar, porque todo se magnifica", dijo Ramos al diario deportivo español AS. "Viendo la jugada bien, él me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado, de hecho se lesiona el otro brazo y dicen que le hago una llave de judo".

El defensor de 32 años dijo además que había enviado un mensaje a Salah y que el egipcio podría haber jugado si se hubiera infiltrado, algo que él mismo ha hecho en el pasado.

El Real Madrid venció 3-1 al Liverpool para ganar por tercera vez consecutiva la Champions League.

Dos de los goles del Madrid se produjeron por errores del arquero Loris Karius quien, según se supo después, había sufrido una conmoción cerebral durante el partido de acuerdo a un especialista que lo analizó en Estados Unidos.

Karius chocó con Ramos a inicios del segundo tiempo y se le vio tomándose un lado de la cabeza tras la colisión, antes de que cometiera los errores que llevaron a los goles.

Esto no le gustó a Ramos: "después el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo, sólo falta que Firmino diga que estaba resfriado porque le cayó una gota de sudor mía", ironizó. (D)