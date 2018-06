Mundial Rusia 2018: El Mordovia Arena se empezó a construir antes de conocerse al país sede

El Mordovia Arena, antes llamado estadio Yubileyniy, se ubica en la ciudad de Saransk y su construcción empezó en el 2010, cuando se cumplía el aniversario número mil de la unificación de los pueblos mordovos con los demás grupos étnicos de Rusia, y cuando aún no se sabía que el Mundial tendría lugar en Rusia.

Pero para ese entonces sólo iba a tener capacidad para 28.000 personas, por lo que tras conocerse que iba a ser sede de la Copa del Mundo, la FIFA exigió que tenga una capacidad de al menos 44.000 asientos.

Fue edificado en el centro de la ciudad, a orillas del río Insar, y luego que finalice el Mundial su capacidad se reducirá a máximo 25.000 personas, tras demoler algunas de las estructuras provisionales, pero incluso así parecería demasiado grande para su uso posterior. El club local, el Mordovia Saransk, que juega actualmente en la tercera división del fútbol ruso, convoca con frecuencia una concurrencia que no excede las 1.000 personas.

El espacio resultante de este escenario se usará para pistas cubiertas de voleibol, baloncesto y tenis, así como gimnasios y centros de preparación física.

Sede: Saransk

Nombre del escenario: Mordovia Arena

Capacidad actual: 44.000 espectadores

Año de construcción: entre 2010 y 2018

Dimensiones de la cancha: 105 m x 68 m

Localización: cuenca del río Insar

Categoría del estadio, según la UEFA: 4 (la máxima que existe)

Partidos en el Mundial: cuatro por la fase de grupos (Perú vs. Dinamarca, 16 de junio, 11:00 de Ecuador, grupo C; Colombia vs. Japón, 19 de junio, 10:00 de Ecuador, grupo H; Irán vs. Portugal, 25 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo B; y Panamá vs. Túnez, 28 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo G). Para estas fechas, la diferencia horaria con Ecuador será de ocho horas menos que Saransk.

El diseño del estadio tiene forma oval. Su fuerte colorido, que combina el naranja, el rojo y el blanco rinde tributo a la distintiva paleta cromática de la artesanía de la república rusa de Mordovia. Las paredes están hechas con paneles metálicos colgantes, perforados y enteros, de colores vistosos.

Acontecimientos relevantes: no se han disputado partidos internacionales ni de selecciones, ni de clubes.

Aquí un resumen gráfico de los doce estadios del Mundial Rusia 2018. (D)