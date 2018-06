Directivo de Independiente cree que el técnico Gabriel Schürrer debe continuar

"Un sabor amargo" dejó la caída de Independiente del Valle a manos de Liga de Quito, por 2-3, indicó el gerente de los negriazules, Santiago Morales, resultado que ahondó la crisis del equipo; acumuló la sexta derrota consecutiva.

Se mantiene el respaldo al técnico Gabriel Schürrer, se le consultó al dirigente. "Creería que sí, hoy (18:00) habrá Comisión de Fútbol", respondió en una entrevista con la radio capitalina La Redonda.

El directivo evidenció preocupación por los pésimos resultados, pero aseguró estar tranquilo por la actitud de los futbolistas. "El equipo ha demostrado que sí puede. Antes de la mala racha estuvimos a un punto del líder, incluso fuimos primeros. Tenemos buenos jugadores para regresar a esos sitiales", indicó.

Sobre el penal que se sancionó a favor de los universitarios, y que significó el 0-1 para el albo, el pasado sábado en el estadio Atahualpa, Morales opinó que no hubo falta en contra de Fernando Guerrero. Mas, no adelantó si reclamarán en la Ecuafútbol sobre el arbitraje de Daniel Salazar. "Lo definiremos, pero no se saca mayor cosa con los reclamos", apuntó.

A la interrogante de si le gusta el fútbol que practica Independiente, de la mano de Schürrer, el gerente indicó que "sí". Mas, añadió: "Hay partidos y partidos. En el juego ante Emelec (triunfo azul 0-2) salimos muy tristes, golpeados, preocupados porque el accionar no fue bueno".

Los de Sangolquí no han mostrado un juego ofensivo, sino más bien conservador. "En el último partido ante Liga, en un buen tramo, fuimos superiores, pero hay altibajos", explicó.

El directivo indicó que este tipo de malas rachas "siempre llaman a la reflexión" y que deberán enmendar lo que se hace mal.

Luego de seis derrotas seguidas, Independiente bajó al octavo puesto con 20 puntos. En la próxima fecha visitará a Universidad Católica. (D)