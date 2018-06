Mundial Rusia 2018: El Volgogrado Arena se construyó sobre un campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial

El Volgogrado Arena fue construido en una ciudad, la antigua Stalingrado, sede de la batalla más sangrienta de la II Guerra Mundial, preludio de la derrota de la Alemania nazi.

El estadio se edificó en el solar del estadio Central, a los pies del monumento a los caídos de Mamáyev Kurgán. Los obreros descubrieron más de 200 proyectiles y otros armamentos durante su construcción, así como los cadáveres de dos soldados soviéticos no identificados. Los cimientos del escenario se excavaron bien profundo para mantener el techo bajo y así asegurar que no obstruya las vistas de ese monumento.

Está situado cerca de la colina de Mamáyev Kurgán, el inmenso complejo conmemorativo a los caídos de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial.

Sede: Volgogrado

Nombre del escenario: Volgogrado Arena

Capacidad actual: 45.000 espectadores

Año de construcción: entre 2014 y 2018

Dimensiones de la cancha: 105 m x 67 m

Localización: Parque Central

Categoría del estadio, según la UEFA: 4 (la máxima que existe)

Partidos en el Mundial: cuatro por la fase de grupos (Túnez vs. Inglaterra, 18 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo G; Nigeria vs. Islandia, 22 de junio, 10:00 de Ecuador, grupo D; Arabia Saudita vs. Egipto, 25 de junio, 09:00 de Ecuador, grupo A; y Japón vs. Polonia, 28 de junio, 09:00 de Ecuador, grupo H). Para estas fechas, la diferencia horaria con Ecuador será de ocho horas menos que Volgogrado.

El estadio arquitectónicamente se parece al "Nido de pájaro", de Pekín. Su fachada tiene forma de cono truncado invertido, con una estructura de enrejado abierta, que otorga a todo el edificio una solidez monumental. Los soportes y contravientos incluidos en el diseño de la fachada incorporan elementos de los típicos espectáculos de fuegos artificiales del Día de la Victoria. La forma especial en la que se ha construido el techo del estadio, con cables que recuerdan los radios de una rueda de bicicleta, proporciona al recinto una sensación de ligereza.

Lea además: Estadios en Rusia, destinados a convertirse en elefantes blancos tras el Mundial 2018

Acontecimientos relevantes: allí se disputó la final de la Copa de Rusia.

Aquí un resumen gráfico de los doce estadios del Mundial Rusia 2018. (D)