Al Mundial Rusia 2018 'le viene bárbaro' la inclusión de Paolo Guerrero, dice Jorge Barraza

Que la estrella y máximo goleador, Paolo Guerrero vuelva a encabezar la selección de Perú en el Mundial de Rusia-2018, "es una buena noticia para la Copa Mundial", dijo Jorge Barraza, periodista y escritor argentino y columnista de EL UNIVERSO.

En diálogo con CityNoticias, de Radio City, Barraza se refirió a la decisión por parte de la Corte Suprema de Suiza a pesar de estar suspendido por dopaje el 'Depredador' Guerrero. Además, analizó la sorpresiva marcha del francés Zinedine Zidane del Real Madrid seis días después de haberse proclamado campeón de la Liga de Campeones ante el Liverpool (3-1 en Kiev).

"(Guerrero) es un jugador de clase que va a engalanar el Mundial. Es el típico jugador que en dos maniobras mejora un partido, así que es una buena noticia para la Copa Mundial, para los aficionados, para Perú, para él, para su familia. Es una noticia para celebrarla".

"En cuanto a los temas legales, me aparto de lo mismo porque uno no conoce las alternativas. Lo que sí, yo si hubiera sido el Tribunal Suizo, hubiera dicho que la medida quede en suspenso y nada más. De todas maneras es una noticia más que para analizar para disfrutarla", agregó.

Perú se repotencia

"Mucho, mucho se repotencia por varios motivos. Saber que tienes un jugador como él, que es un crack y que puede jugar es anímicamente muy bueno para el resto de jugadores. Pero además porque Perú tiene los jugadores contados con los dedos de las dos manos. No se puede dar el lujo de tener al mejor afuera. Ellos llegan con lo justo al Mundial, no es un momento de Perú de que tenga grandes jugadores; hace muchos años, en los años 60-70, sí tenía muchas figuras, ahora no. Le viene bárbaro. Siempre un crack, una figura, una estrella, para un torneo es una bendición".

La marcha de Zidane

"Recibí la noticia como una medida inteligente, me parece, porque lo que él ha hecho -debutando como técnico y en dos años y cuatro meses gana tres Champions- es un palmarés impresionante, muy difícil que vuelva a pasar otra vez en la historia, siendo él un debutante. Zidane muestra que toma las decisiones y no las toman por él. Puede ir al club que quiera o la selección que quiera a partir de ahora; es más, podría agarrar después del Mundial la selección de Francia. Les quedan totalmente abiertas de par en par las puertas del Real Madrid para volver en el futuro", opinó el argentino Jorge Barraza.