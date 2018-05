Frank Lampard entrenará al Derby County de la segunda división inglesa

El excentrocampista del Chelsea, Frank Lampard, fue nombrado el jueves técnico del Derby County de la segunda división del fútbol inglés por los próximos tres años.

Lampard -que jugó 106 partidos para Inglaterra entre 1999 y 2014- ganó tres títulos de Premier League, cuatro ediciones de la FA Cup y una Champions League con el Chelsea en su etapa como jugador.

"Siempre quise dirigir un club con una gran tradición e historia como el Derby County, así que esta es una gran oportunidad", dijo Lampard, de 39 años, al sitio web del club, tras asumir su primer trabajo como entrenador de un equipo profesional. (D)

Lampard has joined the club on a three-year deal. #WelcomeFrank

More details https://t.co/DJLl5iihBH pic.twitter.com/EwTBQmd8XH

— Derby County (@dcfcofficial) 31 de mayo de 2018