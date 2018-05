Mundial Rusia 2018: Al estadio de Nizhni Nóvgorod lo bordea el río más largo de Europa

El estadio Nizhni Nóvgorod se erige sobre la histórica región de Strelka, lugar donde el río Volga se encuentra con un afluente menor, el Oka.

El Strelka fue en el pasado un puerto para buques de carga que llegaban y partían de la ciudad de Nizhni Nóvgorod.

Cerca a este escenario se encuentra la catedral de Alexander Nevski, de la iglesia ortodoxa rusa; y del lado de al frente, en la otra orilla del río Oka, se puede apreciar el Kremlin.

Fue uno de los últimos estadios en construirse y recién en abril pasado se realizaron las primeras pruebas de la cancha y de sus instalaciones.

Sede: Nizhni Nóvgorod

Nombre del escenario: estadio de Nizhni Nóvgorod

Capacidad actual: 45.000 espectadores

Año de construcción: entre 2016 y 2018

Dimensiones de la cancha: 105 m x 68 m

Localización: región de Strelka, en la confluencia de los ríos Oka y Volga

Categoría del estadio, según la UEFA: 4 (la máxima que existe)

Partidos en el Mundial: cuatro por la fase de grupos (Suecia vs. Corea del Sur, 18 de junio, 07:00 de Ecuador, grupo F; Argentina vs. Croacia, 21 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo D; Inglaterra vs. Panamá, 24 de junio, 07:00 de Ecuador, grupo G; y Suiza vs. Costa Rica, 27 de junio, 13:00 de Ecuador, grupo E); uno de octavos de final (1 de julio, 13:00 de Ecuador); y uno de cuartos de final (6 de julio, 09:00 de Ecuador). Seis en total. Para estas fechas, la diferencia horaria con Ecuador será de ocho horas menos que Nizhni Nóvgorod.

Su diseño está inspirado en dos características naturales de la región del río Volga: el agua y el viento, por esos sus colores blanco y azul. Su techo parece flotar encima de un aro de delgadas columnas blancas. Su estructura básica es muy ligera y está compuesta de livianos soportes triangulares organizados en círculo, que aguantan la fachada ondulante y semitransparente tras la cual se oculta el cuenco (parte cóncava) del estadio.

Lea además: Estadios en Rusia, destinados a convertirse en elefantes blancos tras el Mundial 2018

Acontecimientos relevantes: no ha recibido partidos internacionales de clubes, ni de selecciones.

Aquí un resumen gráfico de los doce estadios del Mundial Rusia 2018. (D)