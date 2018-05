El consejo que recibió el belga Dries Mertens para saber cómo se gana un Mundial

El mediocampista belga Dries Mertens recurrió a su compañero de equipo en el Napoli Pepe Reina, quien ganó la Copa del Mundo con España en 2010, en busca de un consejo sobre la mejor manera de ganar el torneo que se inicia en dos semanas en Rusia.

Pero aunque Reina no pudo darle consejos específicos para alcanzar el éxito, Mertens señaló que Bélgica debe mostrar el hambre y el deseo que llevaron a España a coronarse campeón del mundo y a ganar la Eurocopa en 2008 y 2012.

"Pepe me dijo que no podía darme ningún consejo concreto. El solo me dijo que tenían un grupo joven con hambre de éxito y que también tuvo un poco de suerte en el camino", dijo a periodistas Mertens.

"También necesitamos mostrar ese hambre", añadió.

Bélgica jugará el primero de sus tres amistosos previos al Mundial el sábado en Bruselas contra Portugal. Posteriormente se medirá ante Egipto y Costa Rica.

En la Copa del Mundo, el conjunto europeo será parte del Grupo G junto a Panamá, Túnez e Inglaterra. (D)