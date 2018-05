YouTube: Live It Up, la canción del Mundial Rusia 2018 con ritmos latinoamericanos

Londres -

Los organizadores de la Copa del Mundo dividieron a los hinchas al lanzar la canción oficial del torneo el viernes: un tema bailable titulado 'Live It Up' y que es interpretado por el actor y rapero estadounidense Will Smith.

Algunos usuarios en las redes sociales cuestionaron que una canción con ritmos latinoamericanos represente a un torneo que se jugará en Rusia y compararon la decisión con el 'Waka Waka' de Shakira, la canción oficial de Sudáfrica-2010.

Otros incluso se mostraron perplejos ante la elección de los artistas que interpretan la canción. Will Smith se unirá al reguetonero puertorriqueño Nicky Jam y a la cantante Era Istrefi, que se define como 'albanakosovar'. Ninguno de estos países competirá en el Mundial.

Pero a otros les gustó una canción que consideran llena de energía y cuyo coro dice 'One life, live it up/'Cos we got one life' ("Una vida, vívela/porque tenemos una").

El trío interpretará 'Live It Up' ante los espectadores presentes previo a la final de la Copa del Mundo que se jugará en Moscú el 15 de julio. (D)