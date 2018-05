Sedes del Mundial Rusia 2018: Nizhny Nóvgorod, de fortaleza soviética a centro económico

Rusia -

Ciudad de 1,2 millones de habitantes a orillas del río Volga al este de Moscú, Nizhny Nóvgorod es poco conocida fuera de Rusia. Sin embargo, esta ciudad de 1,2 millones de habitantes destaca por ser un centro económico, político, científico y cultural para Rusia. Además, está incluida por la Unesco como una de las 100 ciudades que representan el valor histórico y cultural del mundo.

Los aficionados que vayan a ver a equipos como Argentina e Inglaterra en la Copa Mundial descubrirán una urbe llena de parques, cafés y bares, con su propio Kremlin, como se denomina a las antiguas fortalezas amuralladas.

No siempre fue así, de hecho, es otra de las tantas ciudades rusas que tuvo otro nombre hasta la década del 90 (Gorki, entre 1932 y 1990, en honor al escritor Máximo Gorki). Nizhny Nóvgorod no tuvo tanto turismo como San Petersburgo. Por lo contrario, la ciudad fue cerrada a extranjeros durante la era soviética por su infraestructura militar, industrial y científica. No aparecía en los mapas.

EL ESTADIO

Se erige en el lugar donde el río Volga se encuentra con un afluente menor, el Oka, y el techo del estadio Nizhny Nóvgorod parece flotar encima de un aro de delgadas columnas blancas.

Una nueva estación de trenes subterráneos facilitará el acceso de los aficionados al estadio con capacidad para 45.000 personas sentadas. El legado que dejará el estadio preocupa a muchos ya que el club local de fútbol juega en la segunda división y arrastra poca gente.

Estadio Nizhny Nóvgorod, con capacidad para 45.000 espectadores.

Propiedad del ayuntamiento de la ciudad, su nombre actual es sólo temporal, al igual que su aforo, que se verá significativamente reducido una vez acabe el Mundial de Rusia. Además, cuenta con un canal de remo ya que se ubica en la orilla del río Volga.

LO QUE HAY QUE SABER

Nizhny Nóvgorod (antigua Gorki) es una de las ciudades más antiguas y bonitas de las que acogerán los partidos del Mundial. Entre sus atractivos se cuenta el Kremlin, una imponente fortaleza del siglo XVI con cuatro puertas y 13 torres, la más alta de 30 metros, y la escalinata Chkalovskaya, con forma de ocho y 560 escalones al pie del Volga, construida en 1943 en honor al piloto soviético Valery Chkalovsky, el primero en volar sin escalas de Moscú a Vancouver a través del polo norte.

El Kremlin de Nizhny Nóvgorod y la escalinata Chkalovskaya, con forma de 8, al pie del río Volga.

A nivel económico, destaca por su industria ferroviaria y pesada así como por ser una ciudad puntera en cuanto a tecnología de la información.

El viaje en tren de Moscú a Nizhny Nóvgorod toma generalmente seis horas, cuatro si se usa un nuevo tren rápido. Habrá pasajes gratis para aficionados en ambos servicios.

Cuando era conocida como Gorki bajo la Unión Soviética, Nizhny Nóvgorod fue la ciudad donde se exilió el físico nuclear Andrei Sajarov en las décadas de 1970 y 1980. El objetivo era que le resultase difícil comunicarse con el extranjero.

Sajarov falleció en 1989 y tras la caída de la Unión Soviética, una calle importante recibió su nombre.

QUÉ HACER

Nizhny Nóvgorod ofrece al visitante la oportunidad de observar la historia medieval y zarista en el histórico kremlin, una fortaleza amurallada que incluye iglesias y museos.

Las calles del centro están llenas de cafés y bares, y abundan esculturas inusuales, a veces extravagantes. Una cabra y un lustrador de zapatos tienen estatuas de bronce y hay un monumento a Julio Verne, en el que el escritor se ve listo para montarse en un globo.

También se puede observar el Volga desde lo alto, en un cablecarril.

Vista panorámica de Nizhny Nóvgorod y el río Volga.

LOS PARTIDOS

Nizhny Nóvgorod acogerá seis partidos en total, cuatro de ellos por la fase de grupos.

Suecia juega con Corea del Sur en un choque del Grupo F el 18 de junio. Tres días después Argentina se topa con Croacia en el D.

Inglaterra enfrenta a Panamá el 24 en el G y Suiza a Costa Rica el 27 en el F.

Habrá asimismo un partido de octavos de final el 1 de julio y uno de cuartos de final el 6.

Vista del estadio Nizhny Nóvgorod, que albergará 6 partidos del Mundial de Rusia.

En la Plaza de Minina y Pozharskogo, un área peatonal localizada junto al Kremlin, en el centro de la ciudad y con capacidad para unas 15.000 personas se ubicará el Fan Fest de la FIFA donde se proyectarán los partidos por pantallas gigantes. (D)