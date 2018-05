Luigi Pescarolo: Emelec no necesita un DT con látigo en mano, sino uno que sepa llegar al grupo

A propósito del último partido de Alfredo Arias como entrenador de Emelec, esta noche frente al Flamengo de Brasil, el técnico y analista Luigi Pescarolo señaló que el uruguayo "no era el entrenador adecuado" para el conjunto azul y recordó que "se demoró un año y medio en hacer funcionar a un equipo que tiene una de las mejores plantillas que hay en el país y que tras un corto tiempo de haberlo logrado volvió a desarmarse".

Pescarolo, entrevistado en Radio City, dijo que "Emelec no está rindiendo en su estructura colectiva" a pesar de tener un buen plantel y que eso es responsabilidad del técnico que hoy se despide. "El fútbol es responsabilidad de los jugadores, pero el entrenador es el guía, el que señala el camino que se desea y cuando los jugadores no funcionan, significa que el camino (señalado por el DT) no está bien marcado".

El ecuatoriano cree que es "inteligente por parte de la dirigencia de Emelec" no quemar en este tiempo a Xavier Klimowicz como técnico interino cuando el exportero se desempeña como adiestrador en las reservas. "Tiene mucho potencial y debe seguir ganando experiencia".

Pescarolo también se refirió a las caracteristicas que debería tener el nuevo entrenador que venga a Emelec y el profesionalismo que deben tener los futbolistas. "No creo que el jugador se eche para atrás porque el futbolista hoy en día juega por dinero y sabe que con una eliminación por ejemplo deja de ganar dinero. Tiene que luchar por eso, tenga a quien tenga al lado".

Cree que el jugador ecuatoriano es fácil de manejarlo y cuando comete actos de indisciplina es porque no hay un buen ambiente al interior de su equipo, "cosas que no sabemos", pero enfatizó que "deben cuidarse en su vida" para poder dar más en la cancha.

"No creo que los jugadores de Emelec sean incontrolables, creo que necesitan un guía, así que no creo que daba venir un DT con mano dura, que venga con un látigo en la mano, simplemente necesita un técnico que tenga un plan de trabajo, una guía de estructura, una línea (de juego) marcada y saber llevar un grupo, saber llegarle al jugador para sacar el potencial que el plantel de Emelec sí tiene". (D)