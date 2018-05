Los convocados de la selección de Inglaterra para el Mundial Rusia 2018

Londres -

La Federación Inglesa de fútbol anunció de manera muy particular este miércoles su lista de convocados para el Mundial Rusia 2018. Lo hizo mediante un video que grabaron jóvenes aficionados de ese país en el que ellos nombran a uno a uno a los integrantes de un joven plantel conformado por 23 futbolistas seleccionados por el técnico Gareth Southgate.

En la nómina dada a conocer hoy destacan varias ausencias. El experimentado portero Joe Hart quedó fuera del equipo que jugará el mundial en Rusia, al igual que el centrocampista del Arsenal Jack Wilshere. Entre ambos suman más de 100 partidos con su selección.

Con esto se espera que Jordan Pickford, del Everton, sea el arquero titular en el debut de Inglaterra contra Túnez el 18 de junio.

