Agente de Francisco Silva sobre video viral: justo el día que tenían libre los amigos lo invitaron a salir

El agente del defensor de Emelec, Francisco Silva, reconoció que su representado y otros jugadores del conjunto azul son los que aparecen en un nuevo video que se ha vuelto viral este martes, en el que se los observa en un centro de diversión nocturna.

Tras los escándalos que Jorge Guagua (que admitió su error) y Marlon De Jesús (que no se ha pronunciado sobre la denuncia que tiene en su contra) ahora la polémica apunta a Silva, que este año se vinculó a Emelec tras una salida problemática del Delfín.

Eduardo Díaz, representante del paraguayo, lo defendió en radio Super K-800. “Ese video es de hace 15 días", empezó por admitir. "Un día domingo que tenían libre, estaban en un karaoke muy conocido en Guayaquil no solo él, varios jugadores. Él (Silva) no tenía ningún vaso en la mano, pero obviamente tuvieron que haber tomado algo”, prosiguió.

El agente de Silva cree que su jugador no merece ningún castigo al considerar que ni él ni sus acompañantes han cometido un acto de indisciplina. “El que está con él es un jugador del rol titular, que está tomando, cantando, en un día libre que tienen ellos".

“Yo no soy de la parte dirigencial del club, pero si lo tengo claro yo, lo tiene todo el mundo. No sé hasta que punto la comisión directiva (de Emelec) puedan tomar alguna una acción (contra los jugadores) en el día libre que tienen”, insistió el representante de Silva.

Y aunque Díaz no dio nombres de los acompañantes de Silva, Dixon Arroyo se dio por aludido y rechazó que se tratara de él: "Para las personas que me andan involucrando en un video que esta circulando por las redes sociales quiero aclararles que esa persona no soy yo. Él es un cantante, les pido de favor no involucrarme en ese asunto", escribió Dixon Arroyo en su cuenta en Twitter.

Para las personas que me andan involucrando en un video que esta circulando por las redes sociales quiero aclararles que esa persona no soy yo El es un cantante, les pido de favor en no involucrarme en ese asunto. — Dixon Arroyo8 (@DixonArroyo) 15 de mayo de 2018

Silva, de 28 años, no ha podido consolidarse en el rol titular desde que llegó a Emelec y solo ha jugado 4 partidos al cabo de 13 fechas del Campeonato Nacional. Incluso el técnico saliente Alfredo Arias, que se despedirá mañana del equipo tras el juego de Copa Libertadores ante Flamengo, no lo viene tomando en cuenta en las concentraciones del equipo y ha entrenado en las reservas. El defensor no viajó a Brasil.

Díaz confesó que el jugador no lo está pasando bien: “Yo hablo todos los días con él. Viene teniendo varios problemas personales, entonces justo en el día que tenían libre los amigos lo invitaron a salir y después fueron a un Karaoke”, justificó el agente de Silva.

Para él, el problema es que se trata de personajes mediáticos y hay personas que se acercan con malas intenciones. Habló de chantajes: “Hay lugares adonde solo van ellos (los jugadores), luego allí aparecen este tipo de chicas y se hacen filmar con ellos, llaman a todos los medios y ofrecen los videos… Hay personas que necesitan $ 100, $ 200 y entonces los graban y luego suben los videos a las redes sociales”.