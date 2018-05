Quito -

En dos juegos, cuatro goles, y en el torneo suman 21. El Nacional está entre los arcos más vencidos esta temporada, situación que trajo opiniones distintas entre cuerpo técnico y jugadores, por una parte el DT Eduardo Favaro comentó que no le preocupa, mientras el zaguero Luis Segovia opinó lo contrario.

"Preocupa que nos marquen tantos goles", dijo el central de los criollos, en especial por los cuatro tantos recibidos de Técnico Universitario en la fecha espejo, dos por juego.

El DT Favaro señaló que "mientras anotemos más goles que el rival, no me preocupan esos números". En la última jornada, los criollos recibieron goles; sin embargo, superaron 3-2 al rodillo rojo.

Mañana El Nacional visita a Independiente, que en doce partidos solo no marcó en visita a Barcelona (2-0) y como local ante Delfín (0-1). "Debemos defender bien, sin dejar espacios", señaló el defensor capitalino.

"Nos ha pasado que no anotamos y nos marcan, por virtudes (del rival) o errores nuestros, pero hay que tratar de corregir eso", comentó.

Tras cinco jornadas, los criollos volvieron al triunfo en la fecha 12, "ganar a Técnico nos ayuda en lo emocional", dijo Segovia, que pese a la "alegría" de la victoria, no dejó de cuestionar el accionar del plantel ante los ambateños.

"Hemos hecho partidos en los que no debimos perder, que jugamos bien, pero que no se dieron los resultados, ante Técnico quizás no fue el mejor partido de este año y se consiguió el resultado, pero son cosas del fútbol, por eso ante Independiente hay que presionar y no dejarlos jugar", apuntó el central. (D)