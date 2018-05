Jefferson Montero no es el "culpable" de la crisis en Emelec, "es un damnificado", dice Carlos Torres Garcés

El DT ecuatoriano Carlos Torres Garcés sugiere a la dirigencia de Emelec reemplazar al técnico uruguayo Alfredo Arias por un entrenador que "conozca bien la situación del club" para poder revertir la crisis futbolística de una manera garantizada.

El 'Palillo', entrevistado este jueves por CityNoticias, de Radio City, manifestó además que el repatriado Jefferson Montero no es el "culpable" de la crisis futbolística en el Bombillo, sino un "damnificado" de lo que está pasando en la plantilla de Arias.

"Hablar de Montero en este momento significaría señalarlo, señalarlo como culpable y yo supongo que es todo lo contrario, él es un damnificado de lo que está pasando en Emelec. El problema, creo yo, pasa por lo futbolístico en general, desde su portero hasta el último jugador que entra cada semana", dijo Torres Garcés.

"Hay jugadores como Montero, como Marlon De Jesús o Brayan Angulo, que son jugadores que necesitan que la pelota les llegue a ellos. El fútbol necesita un mínimo de toques para poder hilvanar jugadas y convertir goles, y Emelec en estos últimos tiempos no ha jugado de esa forma; entonces, ¿cuándo le va a llegar una pelota clara a Montero o a Preciado? Son cosas muy profundas como para decir que los jugadores -respetando la opinión de Eduardo Hurtado-, yo no creo que quieran perder, ellos son profesionales, aunque muchos no los valoran así. De tal manera que yo no creo que sea un problema de Montero. No está jugando bien, es cierto. Él tiene que hacer un autoanálisis de su juego, de qué está pasando", indicó el antiguo adiestrador eléctrico, quien hizo debutar en 2007 al extremo riosense.

Respecto al relevo del entrenador, el 'Palillo' Torres Garcés sostiene que lo ideal sería la contratación de una persona que conozca a profundidad el club, con lo que afirma que la crisis tiene solución.

"Sí, por supuesto que tiene solución. Creo que necesita, en este momento, un entrenador que conozca bien la situación del club, que no se la hayan comentado, sino que la haya vivido. Un entrenador nuevo, pues podría tener buenos resultados al principio, pero puede ser que a mediano plazo, otra vez, entre en una situación similar", recomendó. (D)