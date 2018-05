Hernán Barcos "está recibiendo ofertas", afirman en Liga de Quito

Quito -

La posibilidad para Hernán Barcos de dejar Liga de Quito está latente, la directiva del club reconoció acercamientos "hace meses"; sin embargo, la postura de los albos es firme para no dejar salir al delantero, esto ante una oferta del Santos FC de Brasil.

En diálogo con Machdeportes, el directo Esteban Paz reconoció esta mañana que recibió llamado de Brasil por el Pirata, pero del Santos no sería la única tentativa.

"Sé que está recibiendo ofertas", dijo Paz, quien comentó de la posibilidad que el atacante argentino se sume al Peixe.

"Hay la oferta. Hace dos meses atrás me contactó un empresario del club y luego me habló el hermano de Barcos (David), que es su representante, para consultar si aceptaríamos una plata para dejarlo salir, la respuesta fue que no, bajo ningún punto de vista lo dejaríamos ir porque habíamos puesto mucho esfuerzo en armar ese contrato, y en armar el equipo", señaló el directivo albo.

Barcos tiene contrato esta temporada con Liga, y aunque no reveló montos, Paz dejó claro que el interés es mantener unido el equipo.

"No vamos a pretender (que salga) que por unos pocos miles de dólares, que sin duda serán importantes en las arcas del club, pero no serían tan importantes como mantener a Hernán en el equipo", cerró el dirigente azucena.

Luego del juego del martes por Copa Sudamericana en Bolivia, el jugador recibió permiso de la dirigencia para ir hasta Porto Alegre, Brasil, residencia de su esposa, que está en periodo de gestación. El jugador se reincorporará al plantel en las siguientes horas, se recupera de una lesión y no sería considerado para el lunes, en juego ante Macará. (D)