Eduardo Hurtado: Jugadores de Emelec se le hicieron para atrás al DT Arias

El exdelantero de Emelec, Eduardo 'Tanque' Hurtado, cree que los jugadores "se tiraron para atrás" y provocaron la salida del técnico Alfredo Arias.

"Yo no sé si su salida es lo más conveniente, pero es muy preocupante lo que ha dicho su asistente, que los jugadores juegan sin alma. Si él da un paso al costado es porque se dio cuenta de que todo el esfuerzo que él hace no está llegando a los chicos o ellos ya no quieren que el técnico esté allí".

Hurtado tiene una hipótesis sobre lo que provocó el mal momento del equipo azul: "Es sencillo. De pronto no queremos decirlo abiertamente, pero en este momento lo único que se me pasa por la cabeza es que los jugadores se le tiraron para atrás al profesor Arias. No debería suceder, porque los que están en Emelec son profesionales y deberían saber que por mucho que no quieran al entrenador no pueden tirarse para atrás y dejar pasar todo un año de triunfos y de campeonato y por el capricho de ellos no rendir porque no quieren al entrenador", dijo el exdelantero en Radio City esta mañana.

Si los jugadores están allí es porque el profesor Arias los ha pedido o dio el visto bueno para que lleguen. Él ha tratado de mantener unido a un grupo fuerte que salió campeón el año pasado y que ahora se tiren para atrás es una pena".

Para el 'Tanque', no puede un equipo de la noche a la mañana dejar de jugar bien al fútbol. Y por eso fue contundente contra los jugadores con falta de actitud de la que se quejó el asistente de Arias: "Si no tienen alma para jugar tendrían que retirarse del fútbol. Lo único que puede estar pasando en Emelec es que los jugadores se le hicieron para atrás", insistió. "Se va a ir el profe y seguramente con el nuevo entrenador que venga van a empezar a ganar".

El exdelantero cree que a los jugadores no les gustó que Arias tratara de imponer disciplina. "No nos olvidemos que en los últimos meses ha habido mucha indisciplina y problemas en Emelec. Y no nos engañemos, en los equipos siempre va a haber grupos, unos que están a la par con el entrenador y otros que no lo quieran, y si Arias comenzó a poner mano dura, seguramente eso no les gustó y por ese motivo comenzaron a tirarse para atrás". (D)