Nassib Neme: Hay disposición de erradicar la brutalidad de ese sector del Capwell

Después de los bochornosos incidentes registrados el lunes en el estadio Capwell, donde se pelearon entre hinchas de Emelec durante el juego ante Aucas, el presidente del club, Nassib Neme, se pronunció: "Ya tiene clara disposición el general Euclides Mantilla (jefe de seguridad del club) de tomar las acciones pertinentes para erradicar de ese sector del estadio esta brutalidad. Esperaremos su nuevo plan de acción, pues tiene límites que la ley dispone”.

"Para nosotros no existen barras, no sabemos quienes son ni a quienes representan. Ni siquiera existen entradas de cortesía para las barras, nosotros los hemos borrado hace tiempo", se manifestó Neme este miércoles para radio Caravana.

"Como club reconocemos a los socios, que son 14.000, pero no reconocemos barras de ningún tipo. Para nosotros no existen barras, existen espectadores. Nosotros como clubes deportivos vendemos entretenimiento y este es posible en familia, el estadio fue diseñado bajo ese concepto, en consecuencia los desadaptados miembros de barra no encajan en nuestro concepto y visión de esta empresa llamada fútbol", continuó el dirigente eléctrico.

Neme aclaró que no le corresponde a Emelec identificar ni sancionar a los hinchas que cometen actos de violencia dentro o fuera del estadio, como viene sucediendo desde agosto del año pasado.

“Los videos de los incidentes son enviados regularmente a la Policia, quienes legalmente deben identificar a los protagonistas de cualquier incidente y detenerlos”.

Esta tarde y noche deberá conocerse en la Comisión de Disciplina de la Federación Ecuatoriana de Fútbol los informes de los árbitros, de los inspectores de juego y de un asesor de seguridad sobre los hechos registrados en el Capwell para determinar si existe o no sanciones al estadio de Emelec.