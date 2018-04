Liverpool y Real Madrid son favoritos para la final, pero no descarten a Bayern: Jorge Barraza

En el fútbol todo puede pasar, nada está dicho hasta que finalice el partido, y las eliminatorias de Champions League Liverpool vs. AS Roma (5-2) y Bayern Munich vs. Real Madrid (1-2) no son la excepeción del caso, considerando la sorprendente remontada del equipo romano frente al FC Barcelona en la vuelta de cuartos de final.

Para Jorge Barraza, periodista argentino y columnista de EL UNIVERSO, no se puede ser contundente mencionando que la final de Champions está ya definida para que se enfrenten el Liverpool y el Madrid.

"Habíamos dicho que en la fase anterior (cuartos de final) ya había cuatro candidatos seguros que podían pasar y nombrábamos entre esos al FC Barcelona porque había ganado 4-1 de local y después decepcionó gravemente (cayó 3-0) y pasó la Roma. Podría llegar a suceder una cosa similar, en el fútbol nada está dicho", manifestó Barraza en diálogo con CityNoticias, de Radio City.

En síntesis, Barraza, sostiene que los finalistas se definirán la próxima semana y avisa que al Bayern no se lo puede descartar.

"Uno no lo puede descartar por más que se juegue vuelta en el Bernabéu. Son grandísimos favoritos. El Madrid porque tiene un peso específico y ya ganó, hizo dos goles de visitante, y el Liverpool porque está jugando muy bien, tiene una explosión tremenda en ataque y porque además tiene un jugador que está llamado a ser un grande del fútbol como lo es Mohamed Salah".

Respecto a la extraordinaria campaña del egipcio Mohamed Salah en Premier League y Champions, Barraza cree que el '11' de los Reds puede ser el próximo Balón de Oro "si es que el Liverpool conquista la Champions, porque ha hecho una temporada tremenda, muy pareja desde el comienzo hasta ahora: lleva 43 goles y 13 asistencias, pero no es solamente un goleador, es un jugadoir que arma juego, desequilibra".

"Es un jugador bastante completo. Si el Liverpool sale campeón, yo creo que (Salah) debería aspirar tranquilamente al Balón de Oro", agregó.

Pero no hay que olvidar que el 2018 es año del Mundial. "Si otro jugador sale campeón del Mundo y hace un gran Mundial, por ejemplo Neymar, que tiene la ventaja de tener un equipo muy bueno como Brasil, ahí se elige siempre uno del campeón, y en ese caso puede ser Neymar", concluyó Barraza. (D)