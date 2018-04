Liverpool presentó su indumentaria 'Red Pepper' confeccionada por New Balance

Londres -

El Liverpool ha mostrado este jueves su nueva equipación de New Balance para la próxima temporada, la que lucirá en los partidos de casa y que sigue en la línea habitual del club, con el rojo como color predominante.

La mayor diferencia de la nueva elástica radica en el cuello, ya que el de esta temporada es blanco, mientras que el próximo año será rojo y con cuello de camisa.

El nuevo conjunto, que el equipo del norte de Inglaterra ha calificado como "Red Pepper" (pimiento rojo), se estrenará en el último partido de liga que enfrentará al Liverpool y al Brighton & Hove Albion.

Además, el Liverpool también podría vestirla una vez más antes de la próxima campaña si alcanzase la final de la Liga de Campeones.

Pese a que el sorteo designó que los de Jürgen Klopp actuarían como equipo visitante en caso de llegar a la final, si se encontraran allí con el Real Madrid, que medirá con el Bayern Munich, podrían vestir la indumentaria roja. (D)

Behind the scenes of our 18/19 home kit launch.

Pre-order https://t.co/HQ4SyxNIQC #ThisMeansMore pic.twitter.com/Fn9H8O0zAF

— Liverpool FC (@LFC) 19 de abril de 2018