Barcelona ‘visita’ el estadio Monumental ante Guayaquil City

“Seguramente (Guayaquil City) va a ser el rival más complicado que tengamos luego del Clásico del Astillero”. Aquella es la expectativa del entrenador de Barcelona, el uruguayo Guillermo Almada, en la previa del duelo en el que los toreros intentarán defender el liderato del torneo nacional ante los albicelestes, colistas.

Tras haber derrotado el pasado domingo (3-1) a Emelec, los canarios apuntan hoy a un nuevo triunfo en el estadio Monumental, en el cual hoy actúa oficialmente como local el elenco dirigido por Pool Gavilánez; esto, debido a que continúan los trabajos en el estadio Christian Benítez Betancourt, donde el City ejerce localía.

“No podemos darnos el lujo en ningún momento de afrontar el partido (19:15) como si estuviera ganado. (El City) vive una situación complicada de la que cualquiera querría salir y qué mejor que (conseguirlo) contra Barcelona”, manifestó el estratega charrúa. “Además, defendemos la punta”.

Los amarillos han trabajado durante la semana en pulir tareas defensivas, admitió Almada, tras haber concedido un gol frente a los eléctricos en la jornada anterior. “No podemos perder más el balón en situaciones de riesgo”.

El técnico uruguayo ya conoce la derrota ante el rival de turno en el historial. Ocurrió por única vez el 16 de agosto de 2015, cuando el City se denominaba River Ecuador y Almada apenas tenía dos meses en su cargo actual.

“Siempre nos han hecho difíciles todos los enfrentamientos que hemos tenido. Debemos hacer un gran partido si queremos ganar”, puntualizó.

Finalmente, dejó entrever que Ely Esterilla no estará hoy tras sufrir una lesión hace 15 días. “Ha evolucionado bien (la recuperación del jugador), pero no pondré a ninguno que no esté al ciento por ciento. (D)

Guayaquil City

Frascarelli; Vargas, Quiñónez, Hurtado, García; Ribas, Caicedo, Mancilla, Ayoví; Hoyos, Castillo.

DT: Pool Gavilánez.

Barcelona

Banguera; Velasco, Aimar, L. Caicedo, Pineida; Marques, Minda; Arroyo, E. Castillo, M. Caicedo; Dinenno.

DT: Guillermo Almada.

Árbitro: Diego Lara.

Hora: 19:15.

Estadio: Monumental, Guayaquil.

Transmisión: GolTV.

0-0

Último resultado

Canarios y albicelestes no se hicieron daño en el estadio Monumental, el 20 de agosto del año anterior. Aquella vez, el torero Tito Valencia sufrió una fractura en su pierna izquierda.