Bayern Munich pide 100 millones por Robert Lewandowski

El Bayern Munich ha mostrado en reiteradas ocasiones que no estaría de acuerdo con vender a su delantero estrella Robert Lewandowski, que ha sido tentado por varios equipos como el Real Madrid, PSG, Chelsea, entre otros.

No obstante, el club no puede decidir en contra de la voluntad del jugador, por lo que no descartan su salida si llegase una buena oferta en el mercado de verano, señala Mundo Deportivo.

El club estaría dispuesto a escuchar ofertas, pero ninguna que sea inferior a los 100 millones de euros (124 millones de dólares), precio en el que se ha tasado al delantero según el diario francés L’Equipe.

La salida del jugador se facilitaría si el Bayern consigue ganar la Champions League. (D)