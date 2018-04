Aucas tritura a inofensivo Deportivo Cuenca

Quito -

No quiso culpar al árbitro Vinicio Espinel por la debacle del Deportivo Cuenca, su club, pero con sus palabras el DT Aníbal Biggeri dejó en claro que incidió en el 4-0 que le propinó Aucas, ayer, en un juego en el que fueron expulsados los morlacos Marco Mosquera y Fabricio Bagüí; además hubo dos penales a favor de los orientales.

“Del árbitro no voy a hablar. Nunca lo hice. En tantos años de fútbol nunca me sentí así en una cancha. Me invitaron a ver cómo me ganaban. Nunca vi algo igual. Analizo el partido hasta que se dio el (primer) penal (21m)”, declaró.

Muy contrariado, el argentino aclaró que él es el ‘responsable’ de la caída y del mal momento que vive su equipo, con cinco derrotas, dos empates y un triunfo; además, la valla azuaya es la más batida del torneo con 19 goles en contra.

Revise aquí la tabla de posiciones.

La catástrofe ante Aucas era un hecho. Desde el inicio hubo un solo equipo en el campo. En el primer minuto de juego, el local ya había llegado con peligro a través de Diego Palacios y Edson Montaño; este último, autor de un triplete y figura del partido junto con Mario Rizotto.

La insistencia dio frutos. Rizotto superó a Carlos Cuero, cedió a Montaño y este venció a Brian Heras (10m).

Una leve reacción se vio en los azuayos, que por intermedio de Édison Preciado y Emiliano Bonfigli llegaron al área local.

El ídolo quiteño retomó el protagonismo y comenzó a arribar por todos los lados. Sin recursos, Bagüí, Cuero y Marco Mosquera cometieron faltas.

A los 21m, Montaño dribló a Heras y cuando se aprestaba a marcar desde atrás, Mosquera lo empujó. Penal. Montaño puso el 2-0 (23m).

En esta última acción, Espinel expulsó a Mosquera y ahí quizá basa su reclamo Biggeri. Una de las últimas reglas de la FIFA estipula que la tarjeta roja por “último recurso” o cortar una “ocasión manifiesta de gol” queda suprimida si no se trata de agarrón o empujón. “Solo habrá expulsión si la conducta lo merece, como por ejemplo, por una patada violenta”.

El 3-0 llegó otra vez de penal, a través de Montaño (53m) porque Espinel sancionara un manotazo de Rubén Cangá contra Alvarado. El goleador cerró la tarde soñada. Wagner Valencia selló el 4-0 (58m); y pudo ser más lapidario. (D)

Aucas - 4

Fernández; Mina, León, Romero, Palacios; Rizotto, Hidalgo; Valencia, Rivas (H. Quiñónez, 72m), Alvarado (Bonett, 66m); Montaño (Pereira, 55m).

DT: Luis Soler.

Deportivo Cuenca - 0

Heras; Bagüí, Cangá, Cucco, Cuero; Mosquera, De La Cruz (Quiñónez, 45m); Carabalí, Preciado (Melivillo, 62m), Rojas; Bonfigli.

DT: Aníbal Biggeri.

Árbitro: Vinicio Espinel. Amonestó a Cuero (16m), De La Cruz (42m), del Deportivo Cuenca. Expulsó a Bonett (86m), del Aucas; Mosquera (21m), Bagüí (43m), del Cuenca.

Incidencias: Partido de la jornada ocho de la Serie A, jugado en el estadio Gonzalo Pozo ante unos 5.500 aficionados.