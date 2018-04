Vicepresidente de FIFA, David Chung, renuncia mientras investigan su gestión en Oceanía

David Chung renunció este viernes como vicepresidente de la FIFA y como miembro de su consejo directivo, luego que una auditoría realizada a la confederación de Oceanía encontró “potenciales irregularidades”.

Chung encabezaba desde hace siete años la confederación, cuyo financiamiento fue reducido además por la FIFA. Al presentar su renuncia, Chung la atribuyó a “motivos personales.

Más tarde, la FIFA reconoció que había preocupaciones sobre la administración de la confederación bajo las órdenes de Chung, pero negó que el dirigente estuviera acusado de actos indebidos.

“Recientemente, la Confederación de Fútbol de Oceanía ha sido sujeta de una revisión coordinada por una firma auditora externa de parte de la FIFA”, informó el organismo rector del fútbol mundial mediante un comunicado que envió a The Associated Press. “Ha mostrado potenciales irregularidades en el proceso de construcción de la Casa del Fútbol de la Confederación. Los hallazgos de la revisión, que no se enfocaban en individuos específicos, llevaron a la suspensión temporal de la financiación a la Confederación de Fútbol de Oceanía. El proceso está en curso y la administración de la FIFA continuará apoyando a la Confederación en la construcción y mejoría de sus controles internos”.

La FIFA no explicó qué individuos son investigados. El comité ejecutivo de la Confederación tiene prevista una reunión para el domingo.

Chung ha sido también presidente de la Asociación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea desde 2001. (D)