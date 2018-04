Cristian Penilla, Ibrahimović... y 9 más en el Equipo de la Semana de la MLS

El delantero ecuatoriano Cristian Penilla forma parte del Equipo de la Semana en la Major League Soccer (MLS), en el que también figuran el astro sueco Zlatan Ibrahimović (LA Galaxy) y el centrocampista alemán Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire), ambos ex del Manchester United.

El antiguo atacante del Barcelona SC se ganó este nombramiento por su destacada actuación con el New England Revolution, que la noche del sábado derrotó al Houston Dynamo con un trallazo del tricolor para sentenciar el marcador a favor de los Revs.

El Equipo de la Semana en la MLS quedó conformado por: Sean Johnson; Wynne, Michael Parkhurst, Ike Opara; Cristian Penilla, Bastian Schweinsteige, Ilie Sánchez, Carlos Vela, Jozy Altidore, Zlatan Ibrahimović, Dominique Badji.

Guess who made Team of the Week for Week 5? https://t.co/oUk6DpXlIr // @Audi pic.twitter.com/BvHhQtzEmn

— Major League Soccer (@MLS) 2 de abril de 2018