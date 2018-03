Expresentador de CNN entrena con la camiseta de Barcelona SC en Miami

Trotando o corriendo -tal vez- el expresentador de CNN en Español, Carlos Montero, se ejercitó equipado con una camiseta de Barcelona Sporting Club en una playa de Miami.

El periodista argentino publicó en Twitter una imagen en la que se lo observa vistiendo la casaca amarilla del cuadro torero, mientras se ejercita en el famoso balneario de Estados Unidos.

Montero fue designado como 'Socio' barcelonista en abril del 2017, por esta razón suele lucir la camiseta del conjunto guayaquileño, como ya lo hizo el año pasado en el estadio Monumental previo a un partido de Copa Libertadores ante Botafogo.

En aquella ocasión estuvo de paso en el país porque fue uno de los presentadores de la elección de la nueva Miss Ecuador.

"Como me gusta entrenar con la camiseta del @barcelonaSC ! No me imaginaba que había tanta #FamiliaAmarilla en #Miami !!! Los americanos no pueden pronunciar Pichincha", escribió este viernes el comunicador argentino.