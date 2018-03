Clubes ya votaron por la empresa que transmitirá el fútbol ecuatoriano

Un día de largas reuniones y cabildeos terminará con el anuncio de la empresa que transmitirá el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.

Para la elección, los dirigentes se reunieron en un hotel de la ciudad, después se fueron al anexo del Tenis Club de Samborondón y finalmente fueron a la sede de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), desde donde también se siguió con mucha atención lo que ocurría en la reunión de los clubes.

La comisión conformada por los clubes presentó las ofertas a los representantes de los 24 equipos (series A y B) y dos de ellas sobresalieron: Directv y GolTV.

Eso ya lo había anticipado en la mañana el comisionado Roosevelt Cedeño. Las otras ofertas fueron de Teleamazonas y de Fox Sports.

Revise aquí: Las 4 ofertas de los que quieren transmitir el fútbol ecuatoriano

Pero la elección no resultó sencilla. "Hubo una primera votación que no agradó a los clubes grandes y siguieron las conversaciones. No hay consenso", contó una fuente a este medio.

Cuando parecía que la decisión estaba tomada, los dirigentes de los clubes que se encontraban en minoría pidieron un receso para ofrecer "algo más de información". Pero la postura de los llamados "chicos" se mantenía a pesar de una "advertencia" sobre una supuesta demanda que tendrían que afrontar de parte del canal del uruguayo Paco Casal, cuyo contrato con Carlos Villacís, presidente de la FEF, fue anulado por la Justicia.

Cedeño había anticipado que si no había consenso, la decisión se tomaría por votación y allí prevalecería lo que eligiera la mayoría. (D)