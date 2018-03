Thomas Müller, Mesut Özil y Emre Can no estarán con Alemania en amistoso ante Brasil

El delantero Thomas Müller y los mediocampistas Mesut Ozil y Emre Can se perderán el amistoso que disputará el martes la selección alemana de fútbol contra Brasil en Berlín, informó la federación germana (DFB).

Müller y Ozil participaron en el empate 1-1 entre Alemania y España el viernes en un duelo amistoso. El delantero del Bayern Munich anotó incluso el gol del empate alemán tras la apertura de la cuenta de Rodrigo Moreno para la "Roja".

"Thomas Müller y Mesut Ozil no viajarán con el plantel a Berlín", dijo la DFB en su cuenta en Twitter.

Can, de 24 años, no jugó el partido ante España por una lesión en la espalda y no se pudo recuperar a tiempo para el choque ante Brasil.

"Por sus continuos problemas de espalda que lo dejaron sin posibilidad de jugar contra Brasil el martes, Emre Can regresó a casa hoy (sábado). ¡Ponte bien pronto! ", dijo la DFB el sábado en Twitter.

El organismo rector del fútbol alemán dijo también que el mediocampista del Bayern Munich Sebastian Rudy, quien se perdió el partido ante España por el nacimiento de su hijo el jueves, se había unido al plantel de los campeones del mundo de cara al duelo frente a Brasil.

Alemania será parte del Grupo F en la Copa del Mundo junto a México, Corea del Sur y Suecia. (D)