El destino de Messi pudo cambiar por la falta de adaptación de su hermana a Barcelona

En el adelanto que dio el programa argentino La Cornisa se pudo entender, de boca del mismo Lionel Messi, que ahora es "menos egoísta, entre comillas" en su estilo de juego en el FC Barcelona, del cual reconoce (él) ha evolucionado a favor de sus compañeros.

Messi dice que "antes agarraba la pelota y hacía mi jugada".

Pero el pasado domingo, cuando se difundió la entrevista completa en América TV -canal argentino-, se conocieron detalles de un Messi más íntimo.

'La Pulga' contó que su historia en el club blaugrana pudo ser muy distinta porque la mayoría de sus familiares no se sentían a gusto en la Ciudad Condal. Messi tuvo en sus manos la posibilidad de volver a Rosario ante las dificultades de adaptación, principalmente de su hermana y su madre.

"Mis hermanos eran más grandes y tenían las cosas en Argentina y fueron decidiendo que querían volver, incluso se volvieron. Mi hermana era más chiquita y le costó muchísimo adaptarse al colegio; entonces mis padres tomaron la decisión que (su hermana) tenía que volverse con mi mamá para que empiece de nuevo el colegio, así que nos quedamos solos con mi papá y me preguntó: '¿qué hacemos?, tú tienes la decisión, lo que tú quieras hacemos. Yo vuelvo allá (a Rosario) y seguimos como estábamos y no pasa nada'. Le dije: 'No, no. Me quiero quedar y estoy convencido y veía que la posibilidad era real", relató el capitán albiceleste.

En otro tema, al crack de 30 años le preguntaron dónde se imagina el día que deje el fútbol. Algo pensativo, respondió: "La verdad que no sé. Todos dicen que es muy difícil y no tengo duda de que va a ser así. Uno empieza a pensar que qué va a hacer y es muy difícil pensar en no hacer lo que está haciendo hoy: el tener la rutina de los entrenamientos, de un partido, de viajar a jugar y todas esas cosas. La verdad no sé qué voy a hacer ni dónde vamos a estar, dónde vamos a vivir. Pero me gustaría vivir todo lo que hoy no puedo hacer por la profesión, por el día a día que tengo que no me permite hacer muchas cosas que me gustaría. No sé dónde va a ser, en Barcelona o en Rosario. No lo sé", expresó. (D)