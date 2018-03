Más de 200 surfistas de 16 países participan en Alas Galápagos 2018

Más de 200 surfistas de 16 países participan en un campeonato latinoamericano de Surf en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, informó hoy la ministra de Deporte, Andrea Sotomayor.

En su perfil de Twitter la ministra deseó "el mayor de los éxitos" a los deportistas y les dio la bienvenida al país de los "cuatro mundos".

Ello en referencia a la campaña turística que promociona al país por sus cuatro atractivos: Amazonía, Costa, Andes y el archipiélago de Galápagos, declarado en 1978 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.

De su lado, Lorena Tapia, ministra-presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, aseguró en su cuenta de esa red social que los surfistas vienen "de todas las altitudes listos para el Campeonato Internacional" Alas Galápagos 2018.

Surfistas de todas las altitudes listos para el Campeonato Internacional de Surf #AlasGalápagos2018. Los invitamos a disfrutar con responsabilidad y ser voceros del cuidado del ambiente y respeto por las normas establecidas en Galápagos. @ALASLatinTour @DeporteEc @TurismoEc pic.twitter.com/ac5d90nA1B — Lorena Tapia Núñez (@LorenaTapiaN) 13 de marzo de 2018

"Los invitamos a disfrutar con responsabilidad y ser voceros del cuidado del ambiente y respeto por las normas establecidas en Galápagos, indicó la también exministra de Ambiente del país andino.

La competición, que se desarrolla en las Islas Galápagos por primera vez en 16 años de historia, cuenta con dos fechas: del 15 al 19 de marzo en isla Santa Cruz, en las olas de Tortuga Bay, y del 21 al 24 de marzo en La Lobería, de Isla San Cristóbal, detalló en su portal la Asociación latinoamericana de surfistas profesionales (Alas).

El campeonato va a tener una combinación del Circuito Nacional y del Internacional ALAS, que en 2018 "es parte del formato y el sistema clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde nuestra disciplina debutará, como preámbulo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", dijo Xavier Aguirre, presidente de la Federación Ecuatoriana de Surf.

Luego de la "Galápagos Doble Corona" con sus dos etapas, Playa Las Palmas en la provincia de Esmeraldas recibirá una vez más a los mejores surfistas de Latinoamérica del 5 al 8 de abril.

Los tres eventos están abiertos para las categorías Open Hombres, Open Mujeres, Longboard Hombres, Longboard Mujeres, Junior, SUP Surf Hombres, SUP Surf Mujeres y Carreras SUP tanto para hombres como para mujeres, según Alas. (D)