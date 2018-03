Congreso Extraordinario de la FEF, promovido por los clubes, sería el viernes

Ante la anulación del contrato con GolTV y el rechazo a la oferta de DirecTV, directivos de los equipos ecuatorianos le pidieron a la FEF la convocatoria a un congreso extraordinario para tratar el “traslado y cesión de los derechos de TV de los campeonatos de primera categoría a favor de los clubes que participan en ellos” y este se realizaría el viernes.

“Vamos a un congreso extraordinario para tomar el control de los derechos de TV. Consideramos que no lo puede seguir manejando la FEF. No están en condiciones de hacerlo y no lo han hecho como corresponde", dijo el presidente de Emelec, Nassib Neme.

"Todo lo que ha estado sucediendo, conducido por la Federación –antes y después de los litigios judiciales–, solo tiene como damnificados a los 24 clubes que están dejando de percibir ingresos por los derechos de TV y reclamos de los patrocinadores", agregó el directivo azul.

Del mismo modo se manifestó el presidente de Barcelona, José Francisco Cevallos. "Tenemos la venia de la Federación para convocar a un Congreso Extraordinario esta misma semana y poder recuperar los derechos de televisión".

En lo que Barcelona no está de acuerdo es en paralizar el campeonato. "No es necesario y a todos perjudica, en la parte económica y en la parte deportiva. Lo ideal es que se siga jugando y que en este Congreso Extraordinario se resuelva el tema de los derechos de televisión", dijo Cevallos.

Los clubes manejaron por sí mismos los derechos de TV hasta que en 2012 se los arrebató la Federación, presidida entonces por Luis Chiriboga, hoy preso por lavado de activos, con Carlos Villacís (actual titular de la FEF) como vicepresidente, para entregárselos a dos canales incautados por el Estado.

Ese fue precisamente el inicio del fracaso de la Federación en la adjudicación de los derechos de TV desde que los asumió. El pacto con los canales incautados, sin garantías, dejó una deuda de $ 6 millones. Según evaluaciones del nuevo Gobierno, uno de ellos dejó de ser rentable y el otro está en la quiebra, en proceso legal de disolución.

El contrato con GolTV -que tampoco presentó garantías según dirigentes- fue anulado por la justicia por vulnerar derechos constitucionales; y además Villacís enfrentará cargos penales, acusado por la Fiscalía, de no cumplir los términos de una sentencia. (D)