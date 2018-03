Southampton despide a DT argentino Mauricio Pellegrino por malos resultados

Southampton informó el lunes que despidió al entrenador argentino Mauricio Pellegrino, después de que el equipo solamente ganó uno de sus últimos 17 partidos en la Premier League del fútbol inglés para quedar apenas por arriba de la zona de descenso.

Pellegrino asumió en junio en lugar del despedido Claude Puel, pero tras la derrota del domingo 3-0 ante Newcastle United quedó solamente un punto por encima de la zona de descenso.

"Southampton puede confirmar que la relación con el entrenador Mauricio Pellegrino ha terminado", dijo el club en un comunicado.

Southampton visitará el fin de semana al Wigan Athletic por los cuartos de final de la Copa FA, y su próximo encuentro en la liga será el 31 de marzo, cuando visite al West Ham United. (D)

