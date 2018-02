Zinedine Zidane espera que Neymar se recupere para duelo con el Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, espera que el delantero del Paris Saint Germain Neymar se recupere de su lesión de cara al partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League entre ambos equipos, que se jugará el 16 de marzo.

El futbolista más caro del mundo salió llorando de la cancha al final del partido en el que el PSG venció 3-0 al Olympique de Marsella el domingo por la liga francesa. El equipo parisino tuvo que jugar el resto del encuentro con 10 hombres ya que ya había usado sus tres cambios.

El entrenador del PSG, Unai Emery, se mostró optimista en una pronta recuperación y dijo que el brasileño, que llegó al equipo francés desde el Barcelona tras el pago de 223 millones de euros (273 millones de dólares) estará disponible para enfrentar al Real Madrid, en un partido en el que el líder de la liga francesa buscará remontar la derrota 3-1 en la ida.

"No estoy contento por la lesión de Neymar y ojalá que pueda estar en el partido. Nunca voy a desear que un rival no esté por una lesión", dijo Zidane en una conferencia de prensa antes de que su equipo enfrente al Espanyol el martes por La Liga.

"No creo que (la lesión) influencie el partido de la semana que viene. Siempre habrá algún jugador que juegue si no es él. No me gusta ver a jugadores lesionados, no me gustó cuando se lesionó, estuve viendo el partido", añadió.