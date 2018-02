La dura respuesta de Nassib Neme al presidente de AFNA que criticó el fichaje de Francisco Silva

El presidente de Emelec, mediante un comunicado oficial, salió al paso de las críticas que hizo el presidente de AFNA a la contratación del zaguero Francisco Silva por parte de los millonarios y defendió el fichaje del excapitán de Delfín.

Rodrigo Espinosa, presidente de la Asociación de Fútbol no Amateur de Pichincha (AFNA), posesionado en ese cargo el pasado 29 de enero, cuestionó el lunes la contratación del paraguayo naturalizado ecuatoriano.

"El juego limpio en el fútbol es una meta complicada de alcanzar, el fichaje de Francisco Silva a Emelec nos aleja más", fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter el otrora empresario de futbolistas y también expresidente del América, club que juega en la serie B.

El Juego Limpio en el fútbol es una meta complicada de alcanzar, el fichaje de Francisco Silva a Emelec nos aleja aún más — Rodrigo Espinosa (@boloespinosav) 12 de febrero de 2018

Ante eso, Nassib Neme, el presidente eléctrico, le escribió: "La FIFA abolió la esclavitud hace décadas y la humanidad hace siglos. Parece que usted, en su calidad de exrepresentante o representante de jugadores, expresidente o presidente de un club o como actual presidente de AFNA desconoce los derechos y obligaciones de las partes".

Neme continúa su explicación sobre el caso de Silva: "El jugador fue separado públicamente (del Delfín de Manta), lo que según FIFA constituye un despido intempestivo automático. Esto marca la reglamentación que usted en representación de AFNA está obligado a conocer y reconocer".

En su carta pública, el titular de los eléctricos le dice al de AFNA: "Talvez en Ecuador usted considera que se puede manejar a través de redes sociales la opinión pública, pero afuera no. Ese jueguito de la aparente legitimidad a la larga no funciona, no otorga derechos y pasa factura".

"Cuidado y en este tema del fútbol pasa igual", le advierte Neme a Espinoza. "La actividad que usted desarrollaba como representante o agente de jugadores, representante legal de un club y potencial manejo de jugadores en clubes de paso pueden aparentar legitimidad en nuestro medio pero es absolutamente ilegal y violatoria de los reglamentos según los estatutos de la FIFA".

Y al pie de página aclara que la FIFA define como club de paso a "aquel en el que un deportista tiene un contrato pero en el que nunca realizó una actividad profesional. Así como también cuando un club no participa en competiciones regulares de asociaciones provinciales o nacionales y registra jugadores profesionales".

Finalmente Neme expresa en la carta: "El Fair Play está claramente enmarcado en los estatutos de la FIFA, es específico y su significado no admite interpretaciones extensivas, usted (refiriéndose a Espinoza) las ha vertido seguramente en consecuencia del desconocimiento". (D)